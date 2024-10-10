УЗ фиксирует спад пассажирских перевозок: популярные рейсы сентября

В сентябре 2024 года динамика пассажирских перевозок традиционно пошла на спад по сравнению с летним сезоном, за это месяц железная дорога перевезла 2,2 млн пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

По данным УЗ, самыми популярными рейсами стали поезд №128 Запорожье - Львов, перевезший в сентябре более 50 тыс. пассажиров.

А второе и третье место заняли скоростные поезда перемышльского направления - №705/706 и №715/716 с 49 тыс. и 46 тыс. пассажиров соответственно.

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"Неизменно высокий спрос держится и на специальные сервисы Укрзализныци: так, сервисом бронирования билетов для военнослужащих с момента его запуска воспользовались почти 85 тысяч военных и членов их семей, из них - почти 15 тыс. мест было выделено для этих пассажиров именно в сентябре", - рассказали в „Укрзализныце".

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