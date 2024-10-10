В сентябре инфляция в США упала до 2,4%.

Инфляция в США упала до 2,4% в сентябре, поскольку Федеральная резервная система снова рассматривает возможность снижения процентных ставок на следующем заседании в ноябре.

Об этом сообщает Financial Times.

Показатель оказался ниже августовского роста на 2,5% в годовом измерении, но выше ожиданий экономистов на уровне 2,3%.

Последний отчет об индексе потребительских цен, последний перед президентскими выборами 5 ноября, ознаменовал шестой месяц подряд, когда годовые темпы роста снижаются.

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Хотя показатели инфляции немного превысили ожидания рынка, инвесторы считают, что они были недостаточно высокими, чтобы удержать ФРС от снижения процентных ставок в следующем месяце.

После публикации данных рынки оценивали вероятность снижения ставки на четверть процента в ноябре примерно в 90% по сравнению с 80% накануне. Чувствительная к процентным ставкам доходность двухлетних казначейских облигаций, которая движется обратно пропорционально ценам, немного снизилась до 4,02%.