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Киевсовет планирует докапитализировать "Спецжилфонд" на три миллиарда

Четверг, 10 октября 2024, 16:35 - Виктор Волокита

Киевский городской совет планирует увеличить уставный капитал коммунального предприятия "Спецжилфонд". 

Об этом говорится в проекте решении Киевского городского совета.

"Увеличить размер уставного капитала коммунального предприятия по содержанию и эксплуатации жилищного фонда специального назначения "Спецжилфонд" на сумму 3 000 000 000 (три миллиарда) гривен за счет денежного взноса владельца", - говорится в проекте решения. 

"Увеличение уставного капитала необходимо для реализации уставных задач КП "Спецжилфонд", а также обеспечение потребности в жилом фонде для временного размещения граждан в т. ч. пострадавших от чрезвычайных ситуаций в результате военных действий Российской Федерации", - отмечается в пояснительной записке. 

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Кроме того, "в период военной агрессии против Украины и продления военного положения в Украине, отсутствует спрос на первичном рынке из-за имеющегося проседания уровня доходов населения и его неплатежеспособности, что делает невозможным реализовать свободные площади".

Сейчас, согласно данным youcontrol, размер уставного капитала коммунального предприятия Киевсовета составляет 5 тыс грн.

Инициатор решения о докапитализации КП "Спецжилфонд" - депутат Киевсовета Алла Шлапак. Сейчас она является членом депутатской фракции "Всеукраинское объединение „Батькивщина". А в 2006-2011 годах была сопредседателем фракции Блока Леонида Черновецкого. 

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Директор КП "Спецжилфонд" - Владимир Шарий. Прокуратура его подозревала в служебной халатности.

Киевсовет строительство
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