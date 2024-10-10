Киев начинает отопительный сезон: Кличко назвал дату

С понедельника 14 октября столица начнет отопительный сезон для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы города.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

По его словам, тепло будут подключать по индивидуальным заявкам руководителей этих учреждений, учитывая функциональную специфику.

Жилые дома начнут подключать, когда среднесуточная температура опустится до +8С в течение трех суток и будет сохраняться тенденция к похолоданию.

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Напомним:

В Киеве планируют начать отопительный сезон 15 октября, но при определенных условиях.