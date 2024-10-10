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Мощный ураган в США оставил без света 3 миллиона потребителей – СМИ

Четверг, 10 октября 2024, 16:24 - Артур Крыжный

Ураган "Милтон" оставил без света более 3 миллионов потребителей во Флориде (США).

Об этом сообщает издание "Голос Америки".

"Разрушены по меньшей мере 125 домов. Более 3 миллионов потребителей остались без электроснабжения", - пишет издание.

Кроме этого, более 2200 авиарейсов отменены в Соединенных Штатах Америки из-за урагана, который бушует во Флориде.

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Национальный центр ураганов США называл "Милтон" чрезвычайно опасным.

По последней информации в СМИ, ураган несколько ослаб - скорость ветра достигает 145 километров в час. Ранее максимальная скорость ветра циклона могла достигать 205 км/ч.

Напомним:

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Цены на нефть выросли в четверг на фоне повышенного спроса на топливо из-за мощного шторма в США.

США
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