Годовые продажи IKEA упали после того, как компания снизила цены

После попытки компании привлечь больше клиентов снижением цен, годовые продажи IKEA упали на 5%.

Об этом сообщает Ingka Group, которая владеет большинство магазинов IKEA.

Годовые продажи IKEA упали на 5% после того, как компания снизила цены, пытаясь привлечь больше покупателей и сохранить свою долю на рынке мебели для дома.

Сообщается о продажах на сумму 39,6 млрд евро (43,3 млрд долл) за финансовый год, закончившийся 31 августа.

Реклама:

"На всех наших рынках мы почувствовали замедление экономики и замедление индустрии мебели для дома, почти одновременно. Честно говоря, мы не испытывали ничего подобного с 2008 года", - сказал гендиректор Ingka Group Йеспер Бродин.

По словам Бродина, увидев снижение посещаемости магазинов и количества проданных товаров, IKEA решила снизить цены, что способствовало преодолению этих проблем.

Ingka Group заявила, что инвестировала более 2,1 млрд евро в снижение цен на своих рынках, а ее доля на мировом рынке мебели для дома осталась стабильной на уровне 5,7%.

Реклама:

В этом году количество посещений магазинов выросло на 3,3% до 727 млн, а количество новых открытий сократилось до 41 с 60. В 2025 финансовом году Ingka планирует открыть 58 новых локаций по всему миру.