Россия обманом вербует молодых африканок, латинок и азиаток на сборку "шахедов" - СМИ

Россия вербует молодых женщин 18-22 лет из стран Африки, Азии и Латинской Америки на сборку ударных беспилотников, обещая им якобы обучение или работу в Европе.

Об этом сообщает Associated Press.

Молодым иностранкам через рекламу в соцсетях обещали бесплатный перелет, финансовую помощь и стажировку в Европе, если они пройдут тест на знание русского языка.

Однако по прибытии в Татарстан женщины узнали, что их работа будет заключаться в сборе "шахедов" для войны против Украины.

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Некоторые работницы жалуются на длинный рабочий день, низкие зарплаты и строгий контроль. Они также сталкиваются с вредными химикатами, вызывающими раздражение кожи.

Сообщается, что Кремль активно вербует женщин из стран Африки и Азии, чтобы преодолеть нехватку рабочей силы в условиях войны.

На производстве дронов в Татарстане работают около 200 африканских женщин наряду с российскими студентами ПТУ, которым в целом по 16-18 лет.

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