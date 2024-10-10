Реклама:
Все разделы
Укр / Рус

Россия обманом вербует молодых африканок, латинок и азиаток на сборку "шахедов" - СМИ

Четверг, 10 октября 2024, 14:44 - Алексей Артемчук

Россия вербует молодых женщин 18-22 лет из стран Африки, Азии и Латинской Америки на сборку ударных беспилотников, обещая им якобы обучение или работу в Европе.

Об этом сообщает Associated Press.

Молодым иностранкам через рекламу в соцсетях обещали бесплатный перелет, финансовую помощь и стажировку в Европе, если они пройдут тест на знание русского языка.

Однако по прибытии в Татарстан женщины узнали, что их работа будет заключаться в сборе "шахедов" для войны против Украины.

Реклама:

Некоторые работницы жалуются на длинный рабочий день, низкие зарплаты и строгий контроль. Они также сталкиваются с вредными химикатами, вызывающими раздражение кожи. 

Сообщается, что Кремль активно вербует женщин из стран Африки и Азии, чтобы преодолеть нехватку рабочей силы в условиях войны.

На производстве дронов в Татарстане работают около 200 африканских женщин наряду с российскими студентами ПТУ, которым в целом по 16-18 лет.

Реклама:
Россия технології война
Реклама:
Материалы по теме
Второй по величине банк Сингапура прекращает трансакции с участием РФ 9 октября 2024, 17:51
Почти 90% денег от продажи авто в России уходят в Китай – АвтоВАЗ 9 октября 2024, 14:00
Новости 8 октября: очередное давление на бизнес, российские дроны возле АЭС 8 октября 2024, 21:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте