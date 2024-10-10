Румыния расширила список товаров из Украины, для импорта которых нужна лицензия

После жалоб румынских фермеров на низкие цены на украинскую продукцию правительство страны расширило список импортных товаров из Украины, требующих лицензии.

Об этом сообщает Euractive.

По словам министра сельского хозяйства Румынии Флорина Барбу, румынские производители мяса птицы сталкиваются с "серьезной проблемой" из-за импорта яиц и мяса птицы из Украины, которые продаются по ценам намного ниже себестоимости румынского производства.

После обсуждений с представителями птицеводческого сектора, правительство решило добавить яйца и мясо птицы в перечень продуктов, которые могут быть импортированы из Украины только при наличии лицензии.

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Зерновые, семена, мука и сахар также попали в этот список.

Как член ЕС, Румыния должна придерживаться определенных производственных требований в секторе птицеводства, что делает расходы "на 30% выше, чем в Украине", добавил Барбу.