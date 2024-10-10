Минагрополитики запустило сервис "єТваринництво"

Министерство аграрной политики и продовольствия запустило новый сервис "єТваринництво", который упростит процедуры присвоения соответствующих статусов в животноводстве, апробации и регистрации селекционных достижений.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.

"єТваринництво" - сервис для упрощения процедур, прозрачности и свободного доступа к общему перечню всех видов сельскохозяйственных животных, зарегистрированных на территории Украины", - пояснил Коваль.

По словам министра, отныне для присвоения соответствующего статуса субъектам племенного дела, достаточно подать электронное заявление на сайте Минагрополитики - в разделе "єТваринництво", - внести соответствующие данные и получить выписку из реестра.

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Процедура апробации и регистрации селекционных достижений в животноводстве, как для новых, так и для импортируемых пород, является аналогичной.

Напомним:

Верховная Рада приняла законопроект "О Государственном аграрном реестре", что будет способствовать дальнейшей цифровизации украинского агросектора и является одним из требований международных партнеров.

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