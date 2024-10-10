Растет потребление электроэнергии: в "Укрэнерго" напомнили о времени для мощных приборов

10 октября уровень потребления электроэнергии по состоянию на 9:30 был на 5% выше, чем в это же время предыдущего дня - в среду 9 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

9 октября суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на том же уровне, что и в предыдущий рабочий день - во вторник, 8 октября.

В Укрэнерго напомнили, что в часы максимального потребления в энергосистеме сохраняется дефицит мощности.

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"Поэтому пользоваться мощными электроприборами лучше в период эффективной работы солнечных электростанций - с 10:00 до 16:00", - посоветовали в компании.

Напомним:

В среду 9 октября "Энергоатом" вывел из планово-предупредительного ремонта еще один энергоблок одной из отечественных АЭС. Ремонты завершили на 11 дней раньше запланированного срока. Сейчас продолжается набор мощности АЭС.

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