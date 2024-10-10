Оппозиция сбила правку, которая должна была смягчить последствия повышения налогов – Гетманцев

При голосовании за повышение налогов оппозиция в Верховной Раде сбила правку, которая должна была смягчить последствия повышения военного сбора.

Об этом сообщил глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев.

По его словам, оппозиция не поддержала:

льготы для ФЛП по неуплате ВС во время пребывания на больничном или в отпуске;

льготы по неуплате ВС, если ФЛП зарегистрирован на временно оккупированных территориях или на территориях боевых действий;

отсрочку по уплате ВС за первый месяц, в котором закон вступил в силу, и неприменение штрафов за неуплату ВС за октябрь;

неприменение ставки 5% по доходам, которые подлежат годовому декларированию по результатам 2024 года (важно для ФЛП на общей системе и иностранных доходов);

отмена обязанности уплаты ВС, если ФЛП прекратил свою предпринимательскую деятельность в период с 1 октября до вступления в силу закона;

возможность зачисления ОЗ при расчете МПЗ для плательщиков ЕН, для которых вводится ОЗ;

четкий алгоритм действий для налоговых агентов по выплаченным авансам по зарплатам в связи с переходом к новой ставке внутри текущего месяца;

освобождение от уплаты ВС электронных резидентов (е-резидентов).

Напомним:

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Верховная Рада приняла законопроект №11416-д об увеличении налогов.

Главное юридическое управление Верховной Рады проанализировало законопроект №11416-д, которым повышаются ставки военного сбора и некоторых других налогов, и пришло к выводу, что его отдельные нормы не соответствуют Конституции Украины.