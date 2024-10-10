Основные партнеры могут сократить помощь Украине: какие риски

Эксперты Кильского института мировой экономики не исключают, что помощь Украине от основных партнеров с 2025 года может существенно сократиться.

Такой прогноз они дают в очередном исследовании Ukraine Support Tracker, обнародованном 10 октября, передает Укринформ.

"Украина переживает неопределенные времена относительно дальнейшей поддержки западных союзников. Второй срок Дональда Трампа на посту президента США или использование новых схем кредитования, таких как предложенные замороженные российские активы или взносы НАТО в качестве замены европейской помощи, могут серьезно подорвать Украину", - говорится в анализе.

В то же время, констатируют авторы, в летние месяцы этого года помощь выросла по сравнению с весной, главным образом благодаря средствам, направленным на стабилизацию экономики Украины.

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В целом Украина получила около 14,6 миллиарда евро помощи от западных стран-доноров в течение июля и августа.

В июле большинство помощи на общую сумму 5,5 миллиарда евро имела военный характер.

В августе наоборот было выделено 7,9 млрд евро на финансовую помощь для экономической стабилизации и реконструкции.

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Значительный вклад поступил от Механизма ЕС для Украины, который предоставил 2,8 миллиарда евро займов и 1,5 миллиарда евро грантов. США предоставили 3,5 миллиарда евро финансовой помощи, главным образом через Всемирный банк. Для сравнения, гуманитарная помощь оставалась скромной: 0,2 миллиарда евро в июле и менее 0,1 миллиарда евро в августе.

"Помощь на реконструкцию и гуманитарная помощь имеют решающее значение, но эти направления остаются на удивление малыми. С приближением зимы западные страны должны начать увеличивать свою помощь в восстановлении, особенно критической инфраструктуры и энергетических систем, разрушенных Россией", - отметил руководитель проекта Ukraine Support Tracker Пьетро Бомпрецци.

Говоря об основных рисках возможного сокращения помощи в следующем году, кильские эксперты называют возможное избрание Дональда Трампа, который может заблокировать дальнейшие пакеты помощи в Конгрессе, а также тот факт, что Германия объявила о сокращении своих бюджетных ассигнований на военную помощь Киеву вдвое, а другие европейские доноры могут пойти таким же путем.

Если западные партнеры сохранят текущий уровень усилий, общая помощь в следующем году составит чуть более 100 миллиардов евро, из которых почти 59 миллиардов евро будет военной помощью и 54 миллиарда евро финансовой поддержкой.

Без новых пакетов помощи США военная помощь может снизиться примерно до 34 миллиардов евро, тогда как финансовая помощь упадет примерно до 46 миллиардов евро. Если европейские доноры также сократят свои усилия, военная помощь сократится до 29 миллиардов евро, а финансовая помощь упадет примерно до 27 миллиардов евро, посчитали экономисты.

Поэтому, согласно этому сценарию общая помощь Украине может сократиться вдвое до примерно 55 миллиардов евро.

При этом дополнительные механизмы финансирования, такие как недавно обсужденные новые скоординированные НАТО взносы, могут обеспечить 40 миллиардов евро военной помощи. На данный момент также обсуждается сумма кредитов, полученных от замороженных российских активов, до 45 миллиардов евро, большинство из которых будет направлено на прямую финансовую помощь.

"Недавно обсуждаемые новые механизмы финансирования не являются особо крупными. Если они будут одобрены, то обеспечат ценную помощь, но могут оказаться лишь временными мерами. На данный момент эти средства не могут полностью заменить постоянную двустороннюю помощь, которая нужна Украине", - отметил Бомпрецци.

Напомним:

Совет ЕС достиг согласия о предоставлении Украине пакета макрофинансовой помощи объемом до 35 млрд евро, что будет составляющей кредита от Группы семи, для которого используют доходы от замороженных активов РФ.