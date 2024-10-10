Количество импортеров нефтепродуктов в Украину снизилось до двухлетнего минимума

В сентябре 2024 года количество импортеров нефтепродуктов в Украину снизилось до 245 компаний - на 12% меньше по сравнению с августом: это наименьший показатель с июня 2022 года.

Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные "Консалтинговой группы А-95".

Бензин в сентябре завозило 100 компаний - на 9% меньше, чем в августе, дизтопливо - 156 компаний (на 10% меньше), а сжиженный газ - 104 компании (на 19% меньше).

Сокращение количества желающих в сентябре импортировать топливо в Украину связано с существенным его профицитом на рынке.

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В августе, накануне введения новых, более высоких акцизных ставок, трейдеры увеличили импорт на 23-42% в зависимости от вида топлива. Больше всего прибавили импортеры бензина (на 42% - до 166 000 тонн) и сжиженного газа (на 41% - до 124 000 тонн), побив рекорды последних двух лет.

Между тем количество импортеров остается значительно больше, чем до начала полномасштабного вторжения.