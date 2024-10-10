Китай начал собирать автомобили в РФ на конфискованных заводах западных конкурентов

Китайская компания Chery начала собирать автомобили в России на трех заводах, которые освободили западные конкуренты, в частности Volkswagen и Mercedes, для продажи на российском рынке.

Об этом сообщили пять источников, знакомых с ситуацией, агентству Reuters.

Китайские автопроизводители захватили более половины российского рынка автомобилей по объемам продаж после того, как большинство западных компаний покинули страну в результате вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года.

Теперь они расширяют свое влияние и на долю внутреннего производства в России, что подчеркивает растущую роль Пекина в изменении промышленного ландшафта и экономики России после вторжения.

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Помимо импорта готовых автомобилей в Россию, Chery, на долю которой приходится почти пятая часть продаж легковых автомобилей в России, также импортирует почти готовые автомобили и завершает их сборку на трех российских заводах, сообщили источники.

Четверо из этих источников, включая дилеров, которые поддерживают отношения с заводами, отказались от идентификации, поскольку не уполномочены общаться со СМИ.

По словам источников, крупнейший экспортер автомобилей из Китая, вероятно, делает ставку на высокий спрос в стране, поскольку российский внутренний рынок сталкивается с ограниченным производством и недостаточно загруженными мощностями.

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В письменном заявлении Chery отметила, что поставляет на российский рынок легковые автомобили, но не планирует строить или покупать собственные заводы в России. Компания не ответила на вопрос Reuters о сборке автомобилей на этих заводах.

О начале производства Chery на трех заводах и выпуске новых моделей, которые там собираются, ранее не сообщалось.

Россия повышает пошлины на импортные автомобили, что может стимулировать иностранных автопроизводителей локализовать производство.

В июле вице-президент Chery Шон Сюй заявил, что глобальные планы компании предусматривают выход на более чем 60 новых рынков в течение следующих трех лет.

После решения Европейского Союза ввести пошлины на импорт электромобилей, изготовленных в Китае, электромобили Chery также будут обложены дополнительными налогами.