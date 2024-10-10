Цены на нефть взлетели на фоне мощного шторма в США

Цены на нефть выросли в четверг на фоне повышенного спроса на топливо из-за мощного шторма в США и опасений относительно возможных перебоев с поставками с Ближнего Востока на фоне напряженности между Израилем и Ираном.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 63 цента, или на 0,8%, до 77,21 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть WTI (West Texas Intermediate) в США поднялись на 63 цента, или на 0,9%, до 73,87 доллара за баррель по состоянию на 7:23 по киевскому времени.

Крупнейший в мире производитель и потребитель нефти пострадал от второго крупного шторма, урагана Милтон, который обрушился на западное побережье Флориды, вызвав торнадо и угрожая морскими волнами.

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Шторм уже привел к росту спроса на бензин в штате, и примерно четверть заправочных станций остались без топлива, что поддержало цены на нефть.

Дополнительно, инвесторы опасаются эскалации напряженности между Израилем и Ираном, поскольку министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что израильский удар по Ирану будет "смертоносным, точным и неожиданным".