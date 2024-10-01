Российские компании начали искать программистов в Африке

Российские компании активно ищут ИТ-специалистов в африканских странах.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Отмечается, что растет количество вакансий для жителей многих стран континента. Среди них - Зимбабве (в 17,6 раза), Камерун (в 11 раз), Кения (в 10 раз), Алжир (в 7,6 раза), Уганда (в пять раз), Ливия (в четыре раза), Замбия (почти вдвое).

Для сравнения, в первом полугодии 2023 года для каждого из африканских государств публиковалось не более 500 вакансий.

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Экономия из-за этого может быть очень ощутимой. Российские программисты высокого класса получают от 700 тыс руб (300 тыс грн) в месяц. Африканские программисты готовы на суммы в четыре-пять раз ниже.

Сообщается, что в Африке программисты, как правило, самозанятые, ведь жизнь там недорогая. Поэтому работа на проекты из первого мира позволяет им получать хорошие деньги, если они даже не блещут знаниями. Именно такие программисты поедут и в Россию.

Основная причина - дефицит кадров, который усилился с марта 2022 года, когда многие отечественные специалисты уехали за границу. Количество айтишников, которые безвозвратно уехали с 2022 года оценивают в 170 тыс. человек.

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Напомним:

России остро не хватает кадров для работы на оборонных предприятиях: такие заводы ищут десятки тысяч новых сотрудников.