Экс-топ-менеджера госкорпорации приговорили к 10 годам тюрьмы за незаконные схемы с зерном

Высший антикоррупционный суд приговорил к 10 годам лишения свободы одного из бывших руководителей ПАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация" (ГПЗКУ) за незаконные сделки по продаже зерна.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Как говорится в сообщении, 1 октября 2024 г. Высший антикоррупционный суд согласился с позицией прокурора САП и огласил приговор, которым признал виновным одного из бывших руководителей ПАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация" (ГПЗКУ) в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 364 УК Украины".

По информации НАБУ, по совокупности преступлений суд назначил экс-руководителю наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности сроком на три года, штрафом в размере 17 тыс. грн и конфискацией всего принадлежащего ему по праву собственности имущества.

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Обвиняемого взяли под стражу в зале суда.

Кроме этого, как указано в сообщении, суд частично удовлетворил иск ГПЗКУ к обвиняемому на сумму более 45 млн грн.

В НАБУ напоминают, что экс-руководитель корпорации в 2014 году вместе с другими должностными лицами реализовал схему, по которой зерно, принадлежавшее ГПЗКУ, продавали по заниженным ценам одному из международных зернотрейдеров через ряд частных компаний-посредников, подконтрольных должностным лицам ГПЗКУ и упомянутому зернотрейдеру.

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"Зерно, приобретенное по заниженным ценам, международный зернотрейдер продавал по рыночным ценам, а разница в стоимости должна была поступить на счета одной из компаний-посредников, подконтрольных обвиняемым", - говорится в сообщении.

Согласно контрактам, поставки зерна происходили на условиях постоплаты, что не соответствовало установленным рыночным правилам и подвергало государственное предприятие риску неполучения средств за свою продукцию.

ПАО "ГПЗКУ" не получило большую часть средств за проданное зерно и понесло убытки на сумму более $60 млн.

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В деле о злоупотреблениях на более 286 миллионов, связанных с ремонтом дорог в Днепропетровской области, за бывшего главу Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко внесли 30 миллионов гривен залога.