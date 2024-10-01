В России готовятся заблокировать Discord
Роскомнадзор вынес пять решений о нарушении российского законодательства в отношении мессенджера Discord.
Об этом сообщает Meduza.
Журналисты предполагают, что вскоре это приведет к замедлению или полной блокировке сервиса Discord в РФ. В результате несколько десятков миллионов людей потеряют еще одно удобное средство коммуникации.
Используют Discord не только для общения, но и в сфере образования, а также как средство корпоративной коммуникации.
Сообщается, что в России, по разным оценкам, количество зарегистрированных пользователей Discord составляет от 29 до 40 миллионов.
За последний месяц российские пользователи Discord как минимум трижды сталкивались с проблемами в работе сервиса. В августе произошел масштабный сбой, в результате которого, кроме мессенджера, перестали открываться многие другие популярные сайты и приложения, включая Telegram, WhatsApp и Steam.
Роскомнадзор объяснил это DDOS-атакой на российских операторов связи. Эксперты предположили, что российские власти пытались в первую очередь заблокировать мессенджер Telegram, но их действия отразились на работе других ресурсов.
18 сентября Discord перестал работать у пользователей из разных регионов России. В отдельных случаях, вернуть доступ к сервису помогало подключение VPN. Последний сбой был зафиксирован 26 сентября - пользователи жаловались, что у них не работает ни сайт, ни приложение.