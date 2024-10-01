В газотранспортную систему впервые запустили украинский биометан

Группа компаний VITAGRO вместе со специалистами Хмельницкого филиала ООО "Газораспределительные сети Украины" впервые подали биометан в газотранспортную систему Украины (ГТС).

Об этом говорится в релизе группы, пишет "Интерфакс-Украина".

"Коллектив компании "ВИТАГРО ЭНЕРДЖИ" совместно со специалистами оператора ГРМ (газораспределительных сетей) успешно обеспечили первый пуск биометана, и газ уже начал поступать в газотранспортную систему. Это первый и единственный такой опыт для всей энергетической отрасли Украины", - говорится в ее релизе.

Согласно ему, в течение стартовых дней работы завод по производству биометана работает на 60-70% запланированной мощности, а суточный объем газа, попадающего в ГРМ, составляет примерно 6 тыс. кубометров.

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Отмечается, что на полную мощность завод может выйти уже к концу октября 2024 года.