Бизнес смягчил прогноз своей деятельности, но он остался пессимистичным

В сентябре бизнес в Украине продолжил смягчать оценки деловой активности, о чем свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) Нацбанка.

Об этом говорится в результатах опроса НБУ.

Индекс вырос незначительно - до 48,7 по сравнению с 48,4 в августе, оставаясь ниже нейтрального уровня.

Торговля проявила наибольший оптимизм. Благодаря оживленному потребительскому спросу, достаточной предложения товаров и расширению цепей поставок, секторальный индекс вырос до 52,1 в сентябре с 50,4 в августе.

Реклама:

Промышленные предприятия также улучшили свои ожидания благодаря устойчивому спросу и наращиванию производства. Индекс в промышленности вырос до 50,3 в сентябре с 48,6 в августе.

В строительстве уменьшил свои ожидания, хотя и сохранил позитивный настрой благодаря бюджетным инвестициям в дороги и инфраструктуру, а также сезонному фактору. Секторальный индекс составил 50,1 по сравнению с 50,7 в августе.

Наибольшее беспокойство имеет сектор услуг, где сохраняются негативные ожидания из-за дефицита кадров и роста расходов на оплату труда и энергоснабжение. Секторальный индекс упал до 44,6 с 46,5 в августе.

Реклама:

В общем, бизнес прогнозирует подорожание своих товаров и услуг из-за роста закупочных цен, а рынок труда остается нестабильным, особенно в сфере услуг.