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Украина изготовит 1,5 миллиона дронов до конца года – Шмыгаль

Вторник, 1 октября 2024, 15:18 - Артур Крыжный

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до конца года Украина изготовит 1,5 миллиона дронов.

Об этом он сообщил во время заседания правительства.

По словам главы правительства, Украина ежедневно работает с партнерами над увеличением поставок оружия и усилением развития собственного ОПК.

"До конца года изготовим 1,5 миллиона дронов", - заявил он.

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Он добавил, что в 2023 году производство оружия в Украине выросло втрое.

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году украинские производители уже законтрактовали миллион дронов, и эта цифра будет расти.

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ВПК
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