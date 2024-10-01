Гетманцев рассказал, где взять дополнительные 50 миллиардов в бюджет

Народные депутаты подали в проект государственного бюджета на 2025 год правки, которые содержат дополнительный ресурс поступлений в сумме 50 млрд грн.

Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает Укринформ.

"Проработав проект бюджета, мы с коллегами предлагаем дополнительный ресурс. Он небольшой, потому что составляет лишь 1,3% расходов бюджета, впрочем, является реальным. Речь идет о 50 млрд грн", - говорится в сообщении.

По словам Гетманцева, источником поступления этих средств могут стать увеличенный до 50% налог на банки за 2024 год, дооценка поступлений от импортного НДС, что как и в прошлом году пока являются заниженными.

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Депутаты также предлагают сократить ряд менее приоритетных во время войны расходов, в частности, на содержание органов власти, на неэффективные бюджетные программы (по типу реструктуризации угольных предприятий) или программы, возвращение к которым сейчас не время, например, частично восстанавливаемый Дорожный фонд (кроме обслуживания ранее взятых долгов).

По предложению народных депутатов, 30 млрд грн, или 60%, дополнительных поступлений можно направить на усиление обороноспособности (развитие, закупку, модернизацию ВВТ, на выполнение государственных целевых программ развития ОПК, закупку дронов, на ГУР, СБУ, пограничную службу и др.)

Еще 9,7 млрд грн предлагается направить на программы в сфере социальной защиты населения, образования, медицины и поддержки территориальных общин.

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На поддержку экономики, в частности, на восстановление программы гражданского разминирования, программы частичного возмещения покупки стоимости отечественной сельскохозяйственной техники, поддержки индустриальных парков, проектов с крупными инвестициями, Фонда развития предпринимательства, фермерских хозяйств и т.д., предлагается направить 9 млрд грн.

Остальные - 1,3 млрд грн - предусматривается на усиление евроинтеграции, диджитализации.

Напомним:

Глава налогового комитета Даниил Гетманцев не видит оснований для повышения налога на добавленную стоимость (НДС), но не исключает, что они могут появиться в будущем.