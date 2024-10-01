В США крупнейшая за 50 лет забастовка в портах: ежедневно он стоит миллиарды долларов

Докеры на восточном и южном побережьях США начали забастовку во вторник: это первое масштабное прекращение работы за почти 50 лет, остановившее примерно половину морских перевозок страны.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Забастовка блокирует все - от еды до автомобилей - в десятках портов от штата Мэн до Техаса. Аналитики предупреждают, что это будет стоить экономике миллиарды долларов ежедневно, угрожает рабочим местам и усилит инфляцию.

Профсоюз Международной ассоциации докеров (ILA), представляющий 45 000 портовых рабочих, вел переговоры с группой работодателей United States Maritime Alliance (USMX) о новом шестилетнем контракте до дедлайна 30 сентября в полночь.

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Во вторник ILA заявила, что в 00:01 по местному времени (04:01 по Гринвичу) остановила все порты от штата Мэн до Техаса и отклонила последнее предложение USMX, поданное в понедельник, отметив, что оно "далеко не соответствует требованиям членов для утверждения нового контракта".

Лидер ILA Гарольд Даггетт заявил, что работодатели, такие как оператор контейнерных перевозок Maersk и его подразделение APM Terminals North America, не предложили соответствующего повышения зарплат и не согласились прекратить проекты автоматизации портов.

"Мы готовы бороться столько, сколько нужно, оставаться на забастовке столько, сколько потребуется, чтобы получить зарплаты и защиту от автоматизации, которых заслуживают наши члены ILA", - сказал Даггетт во вторник. "Теперь ответственность за забастовку лежит на USMX. Они должны выполнить наши требования, чтобы забастовка закончилась".

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Забастовка ILA, первая с 1977 года, вызывает беспокойство у бизнеса по всей экономике, который зависит от морских перевозок для экспорта товаров или получения критически важного импорта. Он затрагивает 36 портов, обрабатывающих широкий спектр контейнерных товаров - от бананов до одежды и автомобилей.

"Мы ожидаем, что сама забастовка продлится от пяти до семи дней до вмешательства правительства... Но ее последствия будут ощущаться в сетях, вплоть до Европы и Азии, по меньшей мере до января-февраля", - сказал Питер Санд, главный аналитик платформы по ценообразованию на морские перевозки Xeneta. Он также отметил, что ставки на фрахт на трансатлантических маршрутах сейчас выросли почти на 20%.

По данным JPMorgan Chase & Co, экономические потери от закрытия портов составят от 3,8 до 4,5 миллиардов долларов в день.