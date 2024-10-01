Спрос на новые авто в сентябре среди украинцев обвалился на треть
В сентябре украинцы приобрели 5700 новых легковых авто, что по сравнению с августом текущего года меньше на 30%.
Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
Аномально высокий августовский спрос произошел на фоне слухов о повышении налогов на первую регистрацию легковушек.
По данным ассоциации, относительно сентября 2023 года спрос на новые авто почти не изменился и вырос на 0,1%.
Первенство на рынке продолжает удерживать японская Toyota. За месяц зарегистрировано 840 новых авто этой марки. В годовом измерении сентябрьский спрос на новые автомобили уменьшился на 13%.
На втором месте по популярности Renault - 541 авто, что на 21% больше, чем в прошлом году. На третьем месте - Skoda - 443 единицы, что на 5% меньше, чем в прошлом году.
В пятерку лидеров входят и BMW - 433 авто (меньше на 12%) и Volkswagen - 336 машин (падение на 48%).
Бестселлером сентября снова стал автомобиль Renault Duster, зафиксировано 504 регистрации.
Всего с января по сентябрь украинцы приобрели 53 000 новых легковых авто, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.