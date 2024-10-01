Украинский хлопок, который высадили для производства пороха, дал первый урожай

В рамках эксперимента в Украине посадили несколько импортных сортов хлопчатника для производства пороха. Последний раз хлопок в стране выращивали в середине 20 века.

Об этом говорится в тексте ЭП.

Верховная Рада в мае 2024 года приняла закон, которым упростила импорт сортов хлопчатника в Украину, а правительство начало экспериментальный проект по его выращиванию на юге страны. Тестовые поля находятся в двух локациях в Одесской области, речь идет о "нескольких точках по 10 соток". На этих площадях весной засеяли 5 импортных сортов.

В Минагро уже получили промежуточные результаты эксперимента: сформировались и открылись первые "коробочки" хлопка, а значит растение может созревать в украинском климате. Далее урожай будут собирать в несколько этапов, чтобы передать хлопок в разных фазах созревания на экспертизу в лаборатории Минобороны и Минстратегпрома. Там должны определить, подходит ли волокно для производства пороха для дальней артиллерии.

Реклама:

Подробнее об эксперименте Минагро, дефиците пороха и возможности производить его в Украине читайте в статье: Хлопок и снаряды. Как Украина делает первые шаги к производству пороха