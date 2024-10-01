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Россия обесточила линию питания Запорожской АЭС: создала угрозу аварии

Вторник, 1 октября 2024, 10:44 - Артур Крыжный

Россия атаковала подстанцию и обесточила воздушную линию, которая питает Запорожскую АЭС, что создало угрозу аварии.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"В результате российской атаки на магистральную подстанцию обесточена одна из линий питания оккупированной Запорожской АЭС. Станция снова оказалась на грани блэкаута", - говорится в сообщении.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что этот очередной акт российского терроризма создал угрозу аварии на оккупированной Запорожской АЭС.

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Энергетики работают над ликвидацией последствий вражеского обстрела, чтобы как можно быстрее восстановить полноценное питание оккупированной АЭС, отмечает министерство.

ЗАЭС война
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