Россия обесточила линию питания Запорожской АЭС: создала угрозу аварии

Россия атаковала подстанцию и обесточила воздушную линию, которая питает Запорожскую АЭС, что создало угрозу аварии.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"В результате российской атаки на магистральную подстанцию обесточена одна из линий питания оккупированной Запорожской АЭС. Станция снова оказалась на грани блэкаута", - говорится в сообщении.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что этот очередной акт российского терроризма создал угрозу аварии на оккупированной Запорожской АЭС.

Реклама:

Энергетики работают над ликвидацией последствий вражеского обстрела, чтобы как можно быстрее восстановить полноценное питание оккупированной АЭС, отмечает министерство.