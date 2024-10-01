В "Украинской бронетехнике" рассказали сколько стоит построить пороховой завод

"Украинская бронетехника" получила коммерческое предложение от западной компании по построению порохового завода за 20 млн евро.

Об этом говорится в тексте ЭП.

По словам директора компании Владислава Бельбаса, речь идет об ограниченном количестве пороха и только об этапе переработки нитроцеллюлозы, который не является самым сложным в цикле его производства.

"За три года мы получили только одно предложение от западной компании, которая предлагала построить завод за 20 млн евро по переработке нитроцеллюлозы в порох. Речь шла о 600 тонн пороха в год, чего хватило бы на 160 тысяч 122-миллиметровых боеприпасов", - отметил директор компании Владислав Бельбас.

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По его словам, если бы украинские производители имели стабильный доступ к пороху и соответствующие государственные контракты, количество произведенных снарядов за год выросло бы на сотни тысяч штук.

В то же время предприятие по производству пороха является взрывоопасным, что делает его легкой мишенью для российских ракет и логистически сложным, если речь идет об импорте нитроцеллюлозы из-за рубежа.

Подробнее о дефиците пороха и возможности производить его в Украине читайте в тексте: Хлопок и снаряды. Как Украина делает первые шаги к производству пороха

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