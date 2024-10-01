Цены на нефть отреагировали на вторжение Израиля в Ливан

Цены на нефть выросли на фоне наземного вторжения Израиля в Ливан, но рост все еще остается сдержанным из-за снижения спроса в Китае и увеличения добычи ОПЕК.

Об этом сообщает агентство Retuers.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре поднялись на 7 центов, или на 0,1%, до $71,77 за баррель. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в ноябре выросли на 8 центов, или на 0,12%, до $68,25.

Производственная активность в Китае резко сократилась в сентябре из-за снижения новых заказов как на внутреннем, так и на внешнем рынках, что привело к снижению уверенности владельцев заводов почти до рекордных минимумов.

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Аналитики отмечают, что ряд стимулирующих мер, принятых на прошлой неделе, вероятно, позволит вернуть рост экономики Китая до 5% в 2024 году, несмотря на слабые данные последних месяцев, но это вряд ли изменит долгосрочные перспективы.

Кроме опасений относительно спроса, ОПЕК+ (в состав которого входят страны ОПЕК и их союзники, такие как Россия) планирует увеличить добычу на 180 тысяч баррелей в сутки в декабре.

Между тем, напряженность на Ближнем Востоке остается на повестке дня, однако опасения относительно перебоев в поставках пока кажутся сдержанными, поскольку участники рынка все еще оценивают риски расширения конфликта в регионе, отметил Еап с IG.

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Рано утром во вторник Израиль, как ожидалось, начал наземное вторжение в Ливан, сообщив о начале "ограниченных" рейдов против целей Хезболлы в приграничном районе.

Эти атаки стали ответом на убийство главы Хезболлы Хасана Насраллы в пятницу, что стало эскалацией конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и поддерживаемыми Ираном боевиками, который теперь грозит привлечь к противостоянию США и Иран.

Напомним:

Войска ЦАХАЛа начали операцию "Северные стрелы": ограниченные, локализованные и целенаправленные рейды против террористических объектов "Хезболлы" в приграничной зоне на юге Ливана.