Венгрия договорилась о поставках российской нефти через Украину – Bloomberg

Венгерская энергетическая компания Mol Nyrt. заключила соглашение, которое обеспечит бесперебойные поставки российской нефти через трубопровод, проходящий через территорию Украины.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Эта новость появилась после того, как Украина фактически запретила "Лукойлу" использовать ее как транзитную страну в ответ на российское вторжение. В соответствии с соглашением, Mol, которая контролирует нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии, возьмет на себя поставки нефти на белорусско-украинской границе с 9 сентября.

Ранее российская сторона отвечала за доставку нефти до границ Венгрии и Словакии с Украиной.

Реклама:

"Новое соглашение обеспечивает устойчивое решение для транспортировки нефти через нефтепровод "Дружба", - заявил вице-президент Mol по вопросам Downstream Габриэль Сабо, ссылаясь на трубопровод, соединяющий Россию и Венгрию через Украину. Компания не уточнила, какая именно компания будет осуществлять поставки.

Венгрия и Словакия, которые не имеют выхода к морю, получили временные исключения из энергетических санкций Европейского Союза против России. После того как Украина в июле усилила санкции против "Лукойла", Венгрия и Словакия получали нефть от таких производителей, как "Татнефть".

Экономическая правда.

Реклама: