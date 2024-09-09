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Нацбанк показал курс доллара и евро на вторник

Понедельник, 9 сентября 2024, 19:27 - Артур Крыжный

Официальный курс доллара вырастет во вторник - иностранная валюта прибавит в цене 8 копеек.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на вторник 10 сентября.

В то же время от евро регулятор отнимет 17 копеек.

Официальные курсы на понедельник установлены на таком уровне:

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  • 1 доллар США - 41,09 грн (41,01 грн по состоянию на 9 сентября);
  • 1 евро - 45,38 грн (45,55 грн по состоянию на 9 сентября).

Напомним:

Национальный банк Украины установил на 9 сентября 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,01 грн/$.

Экономическая правда.

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