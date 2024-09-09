Нацбанк показал курс доллара и евро на вторник
Понедельник, 9 сентября 2024, 19:27 -
Официальный курс доллара вырастет во вторник - иностранная валюта прибавит в цене 8 копеек.
Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на вторник 10 сентября.
В то же время от евро регулятор отнимет 17 копеек.
Официальные курсы на понедельник установлены на таком уровне:
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- 1 доллар США - 41,09 грн (41,01 грн по состоянию на 9 сентября);
- 1 евро - 45,38 грн (45,55 грн по состоянию на 9 сентября).
Напомним:
Национальный банк Украины установил на 9 сентября 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,01 грн/$.
Экономическая правда.
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