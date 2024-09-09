Во вторник отключений света не будет, но энергетики призывают экономить
Понедельник, 9 сентября 2024, 18:20 -
Во вторник 10 сентября не планируется применение графиков почасовых отключений электроэнергии, но энергетики призывают экономить свет большую часть суток.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"10 сентября применение мер ограничения не прогнозируется", - говорится в сообщении.
В "Укрэнерго" призывают экономить свет и не пользоваться несколькими мощными электроприборами одновременно с 08:00 до 22:00.
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Экономическая правда
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