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Во вторник отключений света не будет, но энергетики призывают экономить

Понедельник, 9 сентября 2024, 18:20 - Артур Крыжный

Во вторник 10 сентября не планируется применение графиков почасовых отключений электроэнергии, но энергетики призывают экономить свет большую часть суток.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"10 сентября применение мер ограничения не прогнозируется", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" призывают экономить свет и не пользоваться несколькими мощными электроприборами одновременно с 08:00 до 22:00.

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Экономическая правда

энергетика электроэнергия Украина
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