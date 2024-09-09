Россия ожидает падения импорта на почти 30 миллиардов долларов до конца года: причины

Правительство РФ констатировало потерю импорта на почти 30 млрд долл из-за проблем с платежами.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на прогноз Минэкономразвития.

По итогам 2024 года объемы импорта в РФ будут на 29,2 млрд долл ниже первоначального плана.

Массовые отказы банков проводить платежи, с которыми российские компании столкнулись в Турции, Китае, на Ближнем Востоке и в странах бывшего СССР, ударили по поставкам импортных товаров в Россию.

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За 2024 год в Россию будет ввезено товаров на 294,9 млрд долл вместо 324,1 млрд долл в апрельской версии прогноза. В результате вместо увеличения импорта по сравнению с прошлым годом на 21,2 млрд долл экономика получит его сокращение на 8 млрд долл.

Одновременно снизили оценки импорта на 2025-27 гг.: в сумме объемы поставок из-за рубежа в Россию будут на 66,3 млрд долл. меньше первоначального плана.

Напомним:

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Российские импортеры столкнулись с новой проблемой при переводе платежей в Китай: банки, которые сохраняют возможность отправлять средства в китайские кредитные организации, начали требовать письменные заверения о том, что деньги будут приняты.

Китайские экспортеры остановили поставки продукции в Россию без предварительной оплаты.

Товарооборот между Россией и Южной Кореей из-за санкционных ограничений упал на треть в первом полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.