Турцию накрыла волна банкротств: закрылись тысячи компаний

Массовые банкротства, почти на 30% чаще показателей прошлого года, вызывают цепную реакцию банкротств по всей турецкой экономике.

Об этом сообщает пресс-служба Reuters.

В Турции обанкротилось 15 000 компаний в январе-августе 2024 года, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Сообщается, что за первые восемь месяцев года 982 компании получили начальную судебную защиту от долгов, что почти вдвое превышает показатель прошлого года.

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Наибольшее количество заявлений о приостановлении выплат по долгам банкам и поставщикам для продолжения деятельности, а также заявлений о проведении процедур банкротства подали строительные и текстильные компании.

Отмечается, что проблемы у турецких компаний возникают из-за высокой учетной ставки Центробанка и высокой инфляции.

За последний год ЦБ Турции поднял учетную ставку на 41,5% до 50%, что сделало слишком дорогими кредиты для бизнеса. Эти меры были направлены на замедление инфляции, которая на 2024 год составляла 75% и по итогам августа опустилась до 52%.

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Высокая инфляция разогнала цены на электроэнергию и газ, что увеличило расходы бизнеса. К расходам добавилось повышение минимальной зарплаты.

Также турецкие компании сталкиваются с сокращением экспортных заказов, особенно это характерно для производителей одежды, которые уже проиграли конкуренцию компаниям из Вьетнама и Бангладеш. Турция входит в пятерку крупнейших мировых производителей одежды и является важным поставщиком для ведущих европейских брендов.

Массовые банкротства вызывают цепную реакцию замедляя или прекращая выплаты по всей экономике и повышая уровень безработицы, отмечают в агентстве.

Экономическая правда.