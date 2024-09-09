Турцию накрыла волна банкротств: закрылись тысячи компаний
Массовые банкротства, почти на 30% чаще показателей прошлого года, вызывают цепную реакцию банкротств по всей турецкой экономике.
Об этом сообщает пресс-служба Reuters.
В Турции обанкротилось 15 000 компаний в январе-августе 2024 года, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Сообщается, что за первые восемь месяцев года 982 компании получили начальную судебную защиту от долгов, что почти вдвое превышает показатель прошлого года.
Наибольшее количество заявлений о приостановлении выплат по долгам банкам и поставщикам для продолжения деятельности, а также заявлений о проведении процедур банкротства подали строительные и текстильные компании.
Отмечается, что проблемы у турецких компаний возникают из-за высокой учетной ставки Центробанка и высокой инфляции.
За последний год ЦБ Турции поднял учетную ставку на 41,5% до 50%, что сделало слишком дорогими кредиты для бизнеса. Эти меры были направлены на замедление инфляции, которая на 2024 год составляла 75% и по итогам августа опустилась до 52%.
Высокая инфляция разогнала цены на электроэнергию и газ, что увеличило расходы бизнеса. К расходам добавилось повышение минимальной зарплаты.
Также турецкие компании сталкиваются с сокращением экспортных заказов, особенно это характерно для производителей одежды, которые уже проиграли конкуренцию компаниям из Вьетнама и Бангладеш. Турция входит в пятерку крупнейших мировых производителей одежды и является важным поставщиком для ведущих европейских брендов.
Массовые банкротства вызывают цепную реакцию замедляя или прекращая выплаты по всей экономике и повышая уровень безработицы, отмечают в агентстве.
Экономическая правда.