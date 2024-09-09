ЕС надо 800 миллиардов евро инвестиций в год, чтобы сохранить конкурентоспособность

Бывший глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги призвал Евросоюз дополнительно инвестировать до 800 млрд евро в год, чтобы сократить отставание от США и Китая.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

В своем долгожданном отчете о конкурентоспособности Европейского Союза Драги призвал блок развивать передовые технологии, разработать план достижения климатических целей и усилить оборону и безопасность критически важного сырья, назвав эту задачу "экзистенциальным вызовом".

Драги заявил, что Европе нужно будет увеличить инвестиции примерно на 5 процентных пунктов от ВВП блока - уровень, которого не наблюдался более 50 лет - для того, чтобы трансформировать свою экономику так, чтобы она могла оставаться конкурентоспособной.

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Он предупредил, что экономический рост ЕС "стабильно медленнее", чем в США, что ставит под сомнение способность блока оцифровать и декарбонизировать экономику достаточно быстро, чтобы иметь возможность соревноваться со своими конкурентами на востоке и западе.

"Впервые со времен холодной войны мы должны по-настоящему опасаться за наше самосохранение", - сказал Драги журналистам в Брюсселе в понедельник. "И причина для объединенного ответа еще никогда не была такой убедительной, и я уверен, что в нашем единстве мы найдем силы для реформ".

В отчете Драги отмечается, что экономический рост в ЕС в течение последних двух десятилетий был стабильно более медленным, чем в США, что обусловлено меньшими достижениями в сфере производительности труда.

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Германия стала особенно слабым местом, поскольку ее промышленный сектор продолжает бороться с высокими ценами на энергоносители и потерей конкурентоспособности в пользу Китая. Валовой внутренний продукт крупнейшей экономики еврозоны едва превышает показатели до пандемии.

Последствия медленного реагирования на вызовы, связанные с американским финансовым стимулированием "зеленого" перехода и агрессивными промышленными планами Китая, который инвестирует миллиарды долларов в субсидии, уже ощущаются в некоторых ключевых отраслях промышленности.

Экономическая правда.