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"Брак онлайн" в "Дії" отныне доступен для всех желающих

Понедельник, 9 сентября 2024, 14:36 - Артур Крыжный

В приложении "Дія" заработала услуга "Брак онлайн" для всех желающих.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Запустили первый официальный брак по видеосвязи в "Дії". Женитесь в любом уголке страны или мира и при любых обстоятельствах, ведь любовь стоит всего", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особенно важной услуга является для военных и пар, которые из-за войны не могут быть рядом.

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"Отныне никаких поездок в учреждения и часов в очередях. Несколько кликов в Дії - и вы подали заявление о браке, выбрали дату церемонии, изменили фамилию или оставили свою и поженились прямо в смартфоне", - продолжили в пресс-службе.

Как воспользоваться услугой:

  • Надо обновить "Дію" и зайти в "Сервисы" - "Брак онлайн".
  • Выбрать функцию "Сделать предложение" и отправить уведомление половинке на удобный мессенджер.
  • Человек получит его и должен ответить в течение 14 дней.
  • После согласия надо предоставить свои данные для заявления в течение 12 часов.
  • Система предложит свободные даты - ближайшие для церемонии будут через 5 дней.

Цифровой документ о браке автоматически подтянется в "Дію" в течение суток. А оригинал можно заказать доставкой через почту или курьером.

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Процесс длится до 30 минут.

Экономическая правда.

Дія
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