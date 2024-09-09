"Брак онлайн" в "Дії" отныне доступен для всех желающих
В приложении "Дія" заработала услуга "Брак онлайн" для всех желающих.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
"Запустили первый официальный брак по видеосвязи в "Дії". Женитесь в любом уголке страны или мира и при любых обстоятельствах, ведь любовь стоит всего", - говорится в сообщении.
Отмечается, что особенно важной услуга является для военных и пар, которые из-за войны не могут быть рядом.
"Отныне никаких поездок в учреждения и часов в очередях. Несколько кликов в Дії - и вы подали заявление о браке, выбрали дату церемонии, изменили фамилию или оставили свою и поженились прямо в смартфоне", - продолжили в пресс-службе.
Как воспользоваться услугой:
- Надо обновить "Дію" и зайти в "Сервисы" - "Брак онлайн".
- Выбрать функцию "Сделать предложение" и отправить уведомление половинке на удобный мессенджер.
- Человек получит его и должен ответить в течение 14 дней.
- После согласия надо предоставить свои данные для заявления в течение 12 часов.
- Система предложит свободные даты - ближайшие для церемонии будут через 5 дней.
Цифровой документ о браке автоматически подтянется в "Дію" в течение суток. А оригинал можно заказать доставкой через почту или курьером.
Процесс длится до 30 минут.
Экономическая правда.