Университет Шевченко без торгов заказал яйца дороже цен в магазинах

Т. Шевченко без торгов подписал договор с компанией "Золото садов 2021" по закупке яиц по цене 4,2 грн/шт на сумму почти 170 тысяч.

Об этом сообщают "Наши деньги" со ссылкой на данные Prozorro.Продажи.

ГВУЗ "Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко" подписал договор без торгов с ООО "Золото садов 2021" по закупке яиц стоимостью 167 тыс грн (здесь и далее цены и суммы указаны с НДС). Согласно договору поставят 42 тыс куриных яиц высшего сорта по 4,20 грн за штуку.

В сообщении отмечают, что это дороже розничных цен фасованных яиц высшего сорта в магазинах. Например, на сайте "Сильпо" такие яйца "Квочка" стоят 4,09 грн, а "Ясенсвит" - 4,10 грн за штуку.

Реклама:

Сообщается, что к примеру, "Киевский городской клинический онкологический центр" заказал яйца по 3,50 грн за штуку, а военная часть 3018 Нацгвардии - по 3,48 грн за штуку, что на 17% дешевле. А "Национальный научный центр радиационной медицины, гематологии и онкологии НАМНУ", расположенный в Киеве, вообще законтрактовался по 3,30 грн за штуку, что на 21% дешевле.

КНУ им.Шевченко провел свою закупку без торгов "из-за неотложной необходимости в связи с объективными обстоятельствами, которые делают невозможным соблюдение сроков для открытых торгов или электронного каталога".

В договоре между "Государственным оператором тыла" и университетом яйца указаны по 4,80 грн за штуку. При этом "ДОТ" в августе по результатам конкурентных торгов заказал поставку продуктов для других воинских частей в Киеве. Яйца в контракте с фирмой "Контракт продрезерв 5" были по 3,10 грн за штуку. Что на четверть дешевле контракта университета им.Шевченко, который был заключен без торгов.

Реклама:

С мая 2024 года компания "Золото садов 2021" года получает подряды КНУ им. Т. Шевченко на поставку продуктов без торгов. С тех пор она набрала их на 925 тыс.

Экономическая правда.