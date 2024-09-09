Национальный банк немного укрепил курс гривны

Национальный банк Украины установил на 9 сентября 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,0168 грн/$.

Об этом свидетельствуют данные Minfin.com.ua

Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ повысил курс гривны на 7 копеек.

НБУ на 9 сентября установил официальный курс евро на уровне 45,55 грн (на 6 сентября был установлен на уровне 45,58 грн). Европейская валюта подешевела на 3 копейки.

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