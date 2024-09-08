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Третий день без отключений: в понедельник выключать свет не планируют

Воскресенье, 8 сентября 2024, 18:09 - Владимир Туник-Фриз

В понедельник 9 сентября не планируется применение графиков почасовых отключений электроэнергии, при этом, "Укрэнерго" призывает экономить электроэнергию в течение всех суток.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Завтра 9 сентября меры ограничения потребления не прогнозируются", - говорится в сообщении.

При изменении ситуации в энергосистеме энергетики сообщат дополнительно.

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В "Укрэнерго" призывают экономить электроэнергию и не пользоваться двумя электроприборами одновременно с 18:00 до 22:00.

Экономическая правда

электроэнергия энергетика Укрэнерго
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