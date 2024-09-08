Маск отрицает участие xAI в переговорах по доходам с Tesla

Илон Маск опроверг сообщения о том, что его стартап искусственного интеллекта xAI провел переговоры о доле доходов в Tesla в обмен на предоставление производителю электромобилей Маска доступа к технологиям и ресурсам xAI.

Об этом сообщает Reuters.

В субботу The Wall Street Journal сообщило, что Tesla лицензирует модели искусственного интеллекта xAI для разработки программного обеспечения для помощи водителю, технологии полного автономного вождения и поделится частью этих доходов со стартапом, в соответствии с предложенной договоренностью, как это было описано инвесторам.

Издание со ссылкой на источники сообщило, что xAI будет поддерживать разработку других функций для Tesla, в том числе голосового ассистента в ее электромобилях и программного обеспечения для питания человекоподобного робота Optimus.

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"Tesla многому научилась в ходе дискуссий с инженерами xAI, которые помогли ускорить достижение неконтролируемого FSD, но нет необходимости лицензировать что-либо у xAI", - написал Маск.

Экономическая правда