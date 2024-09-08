За сутки россияне атаковали энергообъекты в шести областях

За сутки с 7 на 8 сентября российская армия нанесла удар по энергетическим объектам в шести областях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

По сообщению Министерства энергетики, российские захватчики нанесли удар по энергообъектам в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.

"В Харьковской и Сумской областях из-за боевых действий обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено по резервной схеме", - говорится в сообщении.

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В Донецкой области в результате артобстрела территории энергетического объекта повреждено здание, пострадавших нет. В Днепропетровской области в результате атаки дрона на подстанции выключалось оборудование, обесточивались бытовые и промышленные потребители, питание частично восстановили.

За сутки энергетики восстановили питание для более 19 тысяч потребителей.

Напомним:

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В воскресенье 8 сентября в Украине не прогнозируются ограничения электроэнергии.

Экономическая правда