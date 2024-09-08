ГУР осуществило успешную кибератаку на РФ и поздравило россиян с Днем разведки

7 сентября Главное управление разведки Министерства обороны Украины осуществило успешную кибератаку на российские ресурсы, поздравив россиян с Днем украинской разведки.

Об этом сообщает Главное управление разведки на своем канале в Telegram.

"7 сентября 2024 года киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали ряд российских ресурсов, причастных к ведению геноцидной войны", - говорится в сообщении.

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Как отмечают в ведомстве, под атакой оказались предприятия, причастные к ведению войны против Украины, а также компании, причастные к развитию военной инфраструктуры РФ.

Речь идет о компаниях: "СМКомплект ЭК", „КристЕлКом", „КонтурНИИРС", „Чип-проф", „челябинский завод промышленной модернизации", „Сибинструмент", „сметка.ру" и ряд других. Под атакой также оказался "Симферопольский форум".

"В результате кибероперции специалисты ГУР МОУ получили доступ к 14 серверам, уничтожили внутреннюю инфраструктуру атакованных целей путем стирания системных файлов, баз данных и резервных копий", - добавили в сообщении.

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Также на сайтах атакованных ресурсов киберспециалисты-разведчики разместили поздравления ко Дню военной разведки Украины.

Экономическая правда