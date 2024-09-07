Азербайджан ведет переговоры о поставках российского газа через Украину

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Украина Россия и ЕС обратились к Азербайджану с целью сохранить транзит российского газа по территории России и Украины.

Об этом он сообщил во время выступления на Международном форуме в Черноббио.

"Россия, Украина и европейские институты обратились к нам в связи с продолжением транзита газа по территории Украины", - говорится в сообщении.

По словам Алиева, Азербайджан несколько месяцев ведет переговоры.

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"Известно, что если транзит остановится, - а это придется на декабрь, - несколько стран Европейского Союза столкнутся с серьезными трудностями с физической доступностью природного газа. Мы просто хотим поддержать эти страны и Украину, потому что если транзит газа остановится, то газораспределительная система Украины будет полностью парализована", - добавил он.

Алиев также отметил, что фактически при посредничестве Азербайджана обе страны ведут переговоры о продолжении транзита российского газа и поставки азербайджанского газа через Россию и Украину в Европу.

Комментируя позицию относительно российской войны против Украины Алиев заявил, что Азербайджан поддерживает дружеские отношения с Украиной и Россией.

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"Мы решительно поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и всех стран. Но в то же время мы не были и не будем частью антироссийской санкционной кампании", - говорится в сообщении.

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Напомним:

Украина не намерена продлевать транзитный договор с Россией по газу, срок действия которого истекает в конце 2024 года, в случае запроса из Европы готова обсуждать транзит газа других поставщиков через свою ГТС.