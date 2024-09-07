Новый iPhone с чипом A18, который будет представлен в понедельник 9 сентября, был разработан с использованием принадлежащего SoftBank, Arm's новейшего дизайна чипа V9.

Об этом сообщает Financial Times.

Apple проведет свое осеннее мероприятие 9 сентября в своей штаб-квартире в Купертино, штат Калифорния, где, вероятно, представит серию новых iPhone и обновления для других устройств и приложений.

Apple подписала соглашение с Arm в сентябре прошлого года, которое "выходит за рамки 2040 года" и предусматривает поддержку Arm в разработке чип-технологий.

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В июле Arm заявила, что ее чип V9 обеспечивает 50% доходов от продажи смартфонов.

Arm владеет интеллектуальной собственностью на вычислительную архитектуру большинства смартфонов в мире, которую она лицензирует Apple и многим другим компаниям.

Apple использует технологию Arm в процессе разработки собственных чипов для своих iPhone, iPad и Mac.

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Экономическая правда