Буданов назвал Telegram угрозой нацбезопасности
Кирилл Буданов отметил необходимость деанонимизировать телеграмм-каналы и отметил, что мессенджер несет угрозу национальной безопасности Украины.
Об этом глава ГУР Кирилл Буданов объявил в эфире "Радио Хартия".
По словам Буданова, Telegram стал основным источником информации для украинцев.
Однако, по словам Буданова, он выступает против полного запрета, отметив необходимость деанонимизировать каналы в Telegram.
"Я выступаю за то, чтобы "офизичить" все телеграмм-каналы. Если ты хочешь транслировать новости, зарегистрируйся, чтобы все понимали за кем зарегистрирован этот канал", - отметил Кирилл Буданов.
При этом, глава ГУР отметил, что технически запретить Telegram трудно, но возможно.
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Напомним:
Telegram меняет правила, чтобы разрешить модерацию частных чатов после ареста генерального директора Павла Дурова.
Экономическая правда