Буданов назвал Telegram угрозой нацбезопасности

Кирилл Буданов отметил необходимость деанонимизировать телеграмм-каналы и отметил, что мессенджер несет угрозу национальной безопасности Украины.

Об этом глава ГУР Кирилл Буданов объявил в эфире "Радио Хартия".

По словам Буданова, Telegram стал основным источником информации для украинцев.

Однако, по словам Буданова, он выступает против полного запрета, отметив необходимость деанонимизировать каналы в Telegram.

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"Я выступаю за то, чтобы "офизичить" все телеграмм-каналы. Если ты хочешь транслировать новости, зарегистрируйся, чтобы все понимали за кем зарегистрирован этот канал", - отметил Кирилл Буданов.

При этом, глава ГУР отметил, что технически запретить Telegram трудно, но возможно.

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Напомним:

Telegram меняет правила, чтобы разрешить модерацию частных чатов после ареста генерального директора Павла Дурова.

Экономическая правда