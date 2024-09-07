В Одесской области после непогоды вернули свет более 81 тысячи семьям

ДТЭК возобновило поставки электроэнергии для более 81 тысячи семей, после непогоды, которая бушевала в Одесской области с 4 по 6 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С 4 по 6 сентября в Одесской области бушевала непогода, которая приводила к локальным авариям и обесточиванию", - говорится в сообщении.

С этого времени удалось вернуть питание для 1743 трансформаторных подстанций; отремонтировать 91 воздушную линию и вернуть свет для 82 тысяч домохозяйств в 248 населенных пунктах.

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Напомним:

В субботу 7 сентября ограничения света не запланированы.

Экономическая правда

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