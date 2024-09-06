Международные резервы Украины в августе выросли на 14%

По состоянию на начало сентября 2024 года международные резервы Украины составляли 42,3 млрд долл: в августе они выросли на 13,7%.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Такой рост обусловлен поступлениями от международных партнеров, которые превысили объемы продажи валюты НБУ и долговых выплат в иностранной валюте.

В августе 2024 года в резервы поступило 8 465 млн долларов, в частности:

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4,5 млрд долларов США от Европейского Союза через программу Ukraine Facility;

3,8 млрд долларов США от Всемирного банка.

На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте Украина потратила 724,1 млн долларов:

266 млн долларов было направлено на погашение долга перед Всемирным банком;

239,9 млн долларов - на выплаты по внешним облигациям;

130,1 млн долларов - на государственные деривативы;

88,1 млн долларов - на выплаты другим международным кредиторам.

Также Украина уплатила 392,4 млн долларов Международному валютному фонду.

Кроме этого, в августе НБУ продал на валютном рынке 2,6 миллиарда долларов и выкупил в резервы только 300 тысяч долларов, что привело к чистой продаже валюты в объеме 2,6 млрд долларов. Это на 18,4% меньше по сравнению с июлем.

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Благодаря переоценке финансовых инструментов резервы выросли на 443 млн долларов.

Текущий уровень резервов позволяет покрыть импортные потребности Украины на 5,4 месяца.

Экономическая правда.