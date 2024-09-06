Украина увеличила объемы экспорта на 17,5% в годовом измерении
Пятница, 6 сентября 2024, 20:24 -
Украина в августе экспортировала товаров на более 3,2 млрд долл, что на 6,4% больше, чем в июле, и на 17,5% больше показателей августа 2023 года.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
По стоимости больше всего экспортировано семян рапса - на 421,3 млн долларов. По физическому объему - руд и железных концентратов. Их экспорт достиг 2,5 млн тонн.
В августе грузооборот морским транспортом вырос на 224 700 тонн или на 3,6% по сравнению с июлем.
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Украина поставила на внешние рынки более чем 2,2 млн тонн пшеницы на 420,4 млн долларов.
Аграрный экспорт в августе
- рапс - 878 900 тонн на 421,3 млн долларов;
- пшеница - 2,24 млн тонн на 420,4 млн долларов;
- масло подсолнечное - 226 900 тонн на 203,1 млн долларов;
- кукуруза - 774 500 тонн на 137,4 млн долларов;
- ячмень - 524 800 тонн на 89,7 млн долларов;
- мясо птицы - 39 900 тонн на 89,5 млн долларов.
Экспорт промышленной продукции в августе
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- руды и концентраты железные - 2,5 млн тонн, на 201,4 млн долларов;
- полуфабрикаты из железа - 198 500 тонн на 99,9 млн долларов;
- прокат плоский - 139 700 тонн на 82,4 млн долларов;
- трубы из черных металлов - 38 000 тонн на 54,6 млн долларов.
Экономическая правда.
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