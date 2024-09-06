Украина увеличила объемы экспорта на 17,5% в годовом измерении

Украина в августе экспортировала товаров на более 3,2 млрд долл, что на 6,4% больше, чем в июле, и на 17,5% больше показателей августа 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По стоимости больше всего экспортировано семян рапса - на 421,3 млн долларов. По физическому объему - руд и железных концентратов. Их экспорт достиг 2,5 млн тонн.

В августе грузооборот морским транспортом вырос на 224 700 тонн или на 3,6% по сравнению с июлем.

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Украина поставила на внешние рынки более чем 2,2 млн тонн пшеницы на 420,4 млн долларов.

Аграрный экспорт в августе

рапс - 878 900 тонн на 421,3 млн долларов;

пшеница - 2,24 млн тонн на 420,4 млн долларов;

масло подсолнечное - 226 900 тонн на 203,1 млн долларов;

кукуруза - 774 500 тонн на 137,4 млн долларов;

ячмень - 524 800 тонн на 89,7 млн долларов;

мясо птицы - 39 900 тонн на 89,5 млн долларов.

Экспорт промышленной продукции в августе

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руды и концентраты железные - 2,5 млн тонн, на 201,4 млн долларов;

полуфабрикаты из железа - 198 500 тонн на 99,9 млн долларов;

прокат плоский - 139 700 тонн на 82,4 млн долларов;

трубы из черных металлов - 38 000 тонн на 54,6 млн долларов.

Экономическая правда.