Литва выделит Украине 10 миллионов евро на закупку ракет-дронов "Паляниця"

Украина получит от Литвы 10 млн евро на закупку ракет-дронов украинского производства "Паляниця".

Об этом сообщил Александр Камышин по итогам заседания рабочей группы на военной базе Рамштайн.

"Получили новое подтверждение от министра обороны Литвы о выделении 10 миллионов евро на закупку украинской ракеты-дрона "Паляниця", - заявил он.

Справка. По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова одна ракета-дрон "Паляниця" стоит менее 1 миллиона долларов. Реклама:

Напомним:

Президент Владимир Зеленский 24 августа сообщил, что украинские военные впервые ударили по армии РФ новым оружием – ракетой-дроном "Паляниця".

Глава государства заявил, что украинские новые оружейные решения, в частности ракета "Паляниця", о первом применении которой он сообщал ранее, является реальным способом для Украины действовать, пока партнеры "тормозят" с принятием решений.

Реклама:

Разработку украинской дальнобойной ракеты-дрон "Паляниця" завершили за 1,5 года, в пределах ее действия находятся несколько десятков российских военных аэродромов.

Силы обороны впервые применили украинскую дальнобойную ракету-дрон "Паляниця" по военной цели на территории временно оккупированного Россией Крымского полуострова в августе этого года.

Экономическая правда.