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Россия уже готовит новые атаки по энергетике Украины – Шмыгаль

Пятница, 6 сентября 2024, 16:45 - Артур Крыжный

Россия уже готовит новые ракетные и дроновые атаки по энергетике Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы уже знаем разведданные о том, что готовятся следующие массированные ракетные и дроновые удары по нашей энергосистеме", - заявил он.

Шмыгаль отметил, что террористическая и геноцидная политика РФ будет продолжаться.

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Справка. Из-за атак РФ по энергосистеме, Украина уже потеряла 9 гигаватт генерации - половину довоенного объема потребления электроэнергии.

Экономическая правда.

энергетика война
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