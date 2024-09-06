Возобновление энергетики: у бизнеса и населения растет заинтересованность в энергокредитах

Украинские банки получили 1975 заявок от бизнеса на кредитование проектов возобновления энергетической инфраструктуры на 46,4 млрд грн. На початку серпня банки отримали від бізнесу 1356 заявок на 40 млрд грн.

Об этом сообщает прессслужба Национального банка со ссылкой на данные опроса 20 банков о кредитовании по возобновлению энергетики за период с 1 июня по 1 сентября 2024 года.

Согласно сообщению, уже одобрены заявки (подписанные соглашения и готовящиеся к подписанию) на сумму 5,8 млрд грн.

В НБУ также рассказали, что профинансированная с июня мощность по предоставленным займам бизнеса составляет 97,4 мВт. Наибольшие объемы средств выделены на строительство СЭС (32 мВт), покупку дизельных и бензиновых генераторов (33 мВт) и газопоршневых когенерационных установок (18 мВт).

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Кроме того, банки кредитуют и население. За последнюю неделю гражданам предоставлено 405 кредитов общим объемом 27 млн ​​грн.

Напомним:

20 банков с долей более 85% чистых активов сектора подписали в июне 2024 года меморандум о готовности финансировать возобновление энергетики.

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Базовая ставка кредитования в соответствии с меморандумом – от 13,5% годовых.